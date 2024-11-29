Медведев пообещал, что «кровавый клоун» Зеленский позавидует судьбе Януковича
Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича в случае нового Майдана
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что судьба Владимира Зеленского в случае нового майдана на Украине будет настолько трагичной, что он будет завидовать экс-президенту Виктору Януковичу. Эти слова были опубликованы на странице российского политика в социальной сети «ВКонтакте».
Медведев выразил недовольство по поводу заявления украинского МИД, который осудил разгон протестов в Грузии. Он отметил, что остается только ждать действий «нелегитимной власти» Украины, когда народ снова выйдет на улицы. По его словам, в такой ситуации Зеленский будет остро завидовать участи Януковича.
«Кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», — написал Медведев, имея в виду Зеленского.
А ранее Медведев посмеялся над советником главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что никакой ракеты «Орешник» не существует. Он иронично посоветовал украинским политикам просто зажмуриться для защиты от российского оружия.
Life.ru