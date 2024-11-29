Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что судьба Владимира Зеленского в случае нового майдана на Украине будет настолько трагичной, что он будет завидовать экс-президенту Виктору Януковичу. Эти слова были опубликованы на странице российского политика в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев выразил недовольство по поводу заявления украинского МИД, который осудил разгон протестов в Грузии. Он отметил, что остается только ждать действий «нелегитимной власти» Украины, когда народ снова выйдет на улицы. По его словам, в такой ситуации Зеленский будет остро завидовать участи Януковича.

«Кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», — написал Медведев, имея в виду Зеленского.