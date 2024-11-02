Медведев объяснил цели Зеленского и его хунты: «Пока они у власти – они живы»

Киевские власти преследуют единственную задачу — всеми силами удержаться у власти. Если их свергнут, то им светит только вынужденная эмиграция, в лучшем случае в Польшу или Великобританию. Об этом сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT .

«Каковы эти интересы? Они очень простые. Во-первых, просто удержаться у власти. <…> Задача Зеленского и компании как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти — они живы. Как только их нет у власти — их не существует. В лучшем случае, это Польша или Лондон», — поделился он.