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2 ноября, 08:42

Медведев объяснил цели Зеленского и его хунты: «Пока они у власти – они живы»

Медведев назвал целью Зеленского желание всеми силами удержаться у власти

Киевские власти преследуют единственную задачу — всеми силами удержаться у власти. Если их свергнут, то им светит только вынужденная эмиграция, в лучшем случае в Польшу или Великобританию. Об этом сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Каковы эти интересы? Они очень простые. Во-первых, просто удержаться у власти. <…> Задача Зеленского и компании как можно дольше удержаться у власти. Пока они у властиони живы. Как только их нет у властиих не существует. В лучшем случае, это Польша или Лондон», — поделился он.

Медведев напомнил, что сегодня Украину возглавляет «нелегитимное лицо», Зеленский не просто узурпировал власть, но и всячески извлекает из своего президентства личную выгоду, игнорируя запросы населения страны.

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Напомним, что президентские полномочия Владимира Зеленского официально закончились 20 мая этого года, однако он продолжает находится у власти. Депутат Рады Александр Дубинский уже неоднократно выражал недовольство этим фактом и ранее подал иск в суд с требованием признать главу киевского режима нелегитимным, а также провести президентские выборы в стране. Суд уже постановил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению данного иска.

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Татьяна Миссуми
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