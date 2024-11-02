Медведев объяснил цели Зеленского и его хунты: «Пока они у власти – они живы»
Медведев назвал целью Зеленского желание всеми силами удержаться у власти
Киевские власти преследуют единственную задачу — всеми силами удержаться у власти. Если их свергнут, то им светит только вынужденная эмиграция, в лучшем случае в Польшу или Великобританию. Об этом сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
«Каковы эти интересы? Они очень простые. Во-первых, просто удержаться у власти. <…> Задача Зеленского и компании как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти — они живы. Как только их нет у власти — их не существует. В лучшем случае, это Польша или Лондон», — поделился он.
Медведев напомнил, что сегодня Украину возглавляет «нелегитимное лицо», Зеленский не просто узурпировал власть, но и всячески извлекает из своего президентства личную выгоду, игнорируя запросы населения страны.
Напомним, что президентские полномочия Владимира Зеленского официально закончились 20 мая этого года, однако он продолжает находится у власти. Депутат Рады Александр Дубинский уже неоднократно выражал недовольство этим фактом и ранее подал иск в суд с требованием признать главу киевского режима нелегитимным, а также провести президентские выборы в стране. Суд уже постановил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению данного иска.
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