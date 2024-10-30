Суд на Украине привлёк Зеленского к рассмотрению иска о выборах президента
Суд на Украине постановил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска, поданного к Верховной раде с требованием назначить президентские выборы. Об этом сообщил нардеп Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене.
«Постепенно движемся по моему иску к Верховной Раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный админсуд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения», — отметил Дубинский.
По словам депутата, суд отказал неуполномоченному представителю аппарата Верховной рады в просьбе закрыть дело. Вторым решением судья обязал привлечь к процессу Владимира Зеленского, предоставив ему 10 дней на объяснения по сути спора.
Напомним, что президентские полномочия Владимира Зеленского официально закончились 20 мая этого года, однако он продолжает находится у власти. Депутат Рады Александр Дубинский уже неоднократно выражал недовольство этим фактом и ранее подал иск в суд с требованием признать Зеленского нелегитимным, а также провести президентские выборы в стране.
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