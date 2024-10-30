Суд на Украине привлёк Зеленского к рассмотрению иска о выборах президента

Суд на Украине постановил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска, поданного к Верховной раде с требованием назначить президентские выборы. Об этом сообщил нардеп Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене.

«Постепенно движемся по моему иску к Верховной Раде с требованием назначить выборы президента Украины. Кассационный админсуд в составе Верховного суда, который рассматривает наш иск, принял два промежуточных решения», — отметил Дубинский.