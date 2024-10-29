«Гавканье из-под лавки»: В Раде указали на место Зеленского после его выпада в адрес Гутерриша

Осуждающие высказывания и угрозы Владимира Зеленского в адрес генсека Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериша являются жалкими. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей на Украине по подозрению в государственной измене.

«Сейчас все эти «осуждения генсека ООН Гутерриша» выглядят, по меньшей мере, жалко. Впрочем, не так смешно, как отказ в визите, который не планировался. Уроки международной политики говорят о том, что любая угроза – должна иметь последствия», — написал нардеп в телеграм-канале.