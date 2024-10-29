«Гавканье из-под лавки»: В Раде указали на место Зеленского после его выпада в адрес Гутерриша
Нардеп Дубинский назвал жалкими угрозы Зеленского в адрес генсека ООН Гутерриша
Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Осуждающие высказывания и угрозы Владимира Зеленского в адрес генсека Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериша являются жалкими. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей на Украине по подозрению в государственной измене.
«Сейчас все эти «осуждения генсека ООН Гутерриша» выглядят, по меньшей мере, жалко. Впрочем, не так смешно, как отказ в визите, который не планировался. Уроки международной политики говорят о том, что любая угроза – должна иметь последствия», — написал нардеп в телеграм-канале.
Дубинский дополнил, что в определённый момент подобные угрозы перестают серьёзно восприниматься. По его словам, позднее к ним вообще относятся, «как к раздражающему гавканью из-под лавки».
Напомним, что 23 октября Антониу Гутерриш прилетел в Казань, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС. В МИД Украины публично обиделись из-за его визита в РФ. Владимир Зеленский даже нахамил генсеку ООН в день рождения объединения, заявив, что он поддался «искушениям в Казани». Гутерриш признался, что такие мероприятия, как БРИКС, помогают объединить страны и совместно обсудить мировые проблемы.