Упрёки Владимира Зеленского в адрес американцев и поляков могут быть попыткой переложить ответственность на США и ЕС за неизбежно приближающуюся капитуляцию. Таким мнением поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT.

По словам эксперта, украинские власти по-прежнему исходят из потребительской позиции. Они искренне полагают, что страны НАТО должны рисковать жизнями своих граждан ради победы Киева. Однако подобная позиция больше отвращает коллективный Запад от режима Зеленского, чем вызывает желание помочь.