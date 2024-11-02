Истерикам Зеленского, кидающегося в панике на союзников, нашли объяснение
Аналитик Фельдман: Варшава устала от безответственной политики Киева
Упрёки Владимира Зеленского в адрес американцев и поляков могут быть попыткой переложить ответственность на США и ЕС за неизбежно приближающуюся капитуляцию. Таким мнением поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с RT.
По словам эксперта, украинские власти по-прежнему исходят из потребительской позиции. Они искренне полагают, что страны НАТО должны рисковать жизнями своих граждан ради победы Киева. Однако подобная позиция больше отвращает коллективный Запад от режима Зеленского, чем вызывает желание помочь.
«Недавно он обвинил американцев в неумении хранить в секрете тайные договорённости между Киевом и Вашингтоном, а теперь очередь дошла до поляков. <…> Реальность такова, что даже Варшава уже устала от безответственной политики команды Зеленского и не желает выступать для него донором безопасности», — отметил Фельдман.
Раньше Польша и Украина были неразлучными друзьями и союзниками, но с недавних пор их отношения заметно охладели, что недавно отметил польский президент Анджей Дуда. Ситуацию усугубил отказ Варшавы поставлять Киеву обещанные истребители МиГ-29, а также сбивать российские ракеты над украинской землёй. Зеленскому напомнили, что возможности Польши не безграничны. К тому же Украина получила уже массу польской тяжёлой военной техники.
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