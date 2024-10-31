Знают, с кем имеют дело: Белый дом «даст по рукам» клянчащему «Томагавки» Зеленскому
Лавров: Требующий «Томагавков» Зеленский вызвал оторопь в Штатах
Требование Владимира Зеленского вооружить ВСУ ракетами Tomahawk вызвало настоящую оторопь в Штатах. Киевский лидер будет «получать по рукам» от Белого дома за попытки втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия во II Минском международном саммите по евразийской безопасности.
«То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно. Поэтому, я думаю, они прекрасно понимают, с кем имеют дело. Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его [народ] никаким рискам, они будут бить его [Зеленского] по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России», — объяснил Лавров.
Напомним, ранее издание The New York Times опубликовало материал о том, что в секретных пунктах «плана победы» Зеленского содержался запрос на получение у Запада ракет Tomahawk, дальность поражения которых превышает 2400 километров. После публикации киевский главарь стал упрекать Белый дом за утечку и то, что «между партнёрами нет ничего конфиденциального». В свою очередь Сергей Лавров назвал «мирный план» шизофреническим и заявил, что он явно не нацелен на установление мира в Европе, как и все предыдущие инициативы Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласен с этим утверждением и считает, что «план мира» нужен только для того, чтобы напрямую втянуть Запад в вооружённую конфронтацию с Россией.
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