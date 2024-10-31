Знают, с кем имеют дело: Белый дом «даст по рукам» клянчащему «Томагавки» Зеленскому

Требование Владимира Зеленского вооружить ВСУ ракетами Tomahawk вызвало настоящую оторопь в Штатах. Киевский лидер будет «получать по рукам» от Белого дома за попытки втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия во II Минском международном саммите по евразийской безопасности.

«То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно. Поэтому, я думаю, они прекрасно понимают, с кем имеют дело. Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его [народ] никаким рискам, они будут бить его [Зеленского] по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России», — объяснил Лавров.