«‎Надо зажмуриться!» Медведева насмешили слова советника Зеленского о «‎вымышленной» ракете «Орешник»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посмеялся над советником главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что никакой ракеты «Орешник» не существует. Он иронично посоветовал украинским политикам просто зажмуриться для защиты от российского оружия.

«Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД «Орешник» обнародовали хохляцкие пропагандисты: «Никакого «Орешника» вообще не существует». Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически», – поиздевался над киевскими политиками Медведев.