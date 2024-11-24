«Надо зажмуриться!» Медведева насмешили слова советника Зеленского о «вымышленной» ракете «Орешник»
Медведева насмешили слова Подоляка, что никакой ракеты «Орешник» не существует
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посмеялся над советником главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что никакой ракеты «Орешник» не существует. Он иронично посоветовал украинским политикам просто зажмуриться для защиты от российского оружия.
«Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД «Орешник» обнародовали хохляцкие пропагандисты: «Никакого «Орешника» вообще не существует». Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически», – поиздевался над киевскими политиками Медведев.
Ракета «Орешник» способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска. Снаряд летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО. Российский лидер Владимир Путин заявил о планах произвести ещё несколько подобных ракет, а их создателей представить к государственным наградам. Он сообщил, что «Орешник» был выпущен по военному объекту Украины в ответ на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. А Подоляк заявил, что никакой такой ракеты не существует.