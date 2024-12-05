Главные новости СВО. ВСУ сжигают президентскую элиту под Суджей, ВС РФ зачищают берега Днепра, боевые электромотоциклы для армии, 5 декабря Кладбище западной техники под Курском, жестокие бои на Купянском направлении, жителей Украины готовят к потере территорий, — дайджест Life.ru. 4 декабря, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 5 декабря

Кризис ВСУ на Кураховском направлении только усиливается. Трасса Курахово – Запорожье под огневым контролем российских войск. То есть ротации и подвоз боеприпасов сходят на нет. Под флаг России перешли Сухие Ялы. Посёлок Старые Терны, имевший важное значение для украинских боевиков, ими потерян.

— Старые Терны были довольно крепким опорником, который мы потеряли за сутки. Вопросы «а как так произошло?» и подобные будут скорее риторическими, — недоумевает украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

Потеря Украиной этого села усложняет жизнь ВСУ в Курахове. Оно позволяет зайти в город с запада. Уже сейчас идёт наступление на Дачное. В Курахове противник утратил контроль над высотными зданиями.

13 километров отделяют Великую Новосёлку от полного окружения. Здесь нет промышленной зоны, поэтому держаться не за что. Отступать ВСУ приказа не получают. Сами складывают оружие и боевики из элитных частей. В плен попал личный состав отдельной президентской бригады.

Курская область, 5 декабря

Ещё 280 вэсэушников полегли в Курской области. Немецкие танки Leopard и БМП Bradley также горят на территории России. «Кошечку» удалось уничтожить в тот момент, когда противник попытался провести атаку вблизи села Николаево-Дарьино. Добычей наших ребят стал и американский броневик International MaxxPro ВСУ. Несмотря на «дороги смерти» с уничтоженной техникой ВСУ, киевское командование гонит на помощь своим боевикам новые резервы. Их удаётся накрыть в Сумской области. Есть и те, кто после вторжения сдаются в плен.

— Куда идти — неизвестно. Пойдёшь в нашу сторону — наши могут по своим же. Пойдёшь на другую сторону — то же самое. Тут как сыграть в рулетку: повезёт — не повезёт, — пожаловался военнопленный, которому повезло.

Экипаж Ми-28НМ нанёс удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Наступление на Херсон

Украинские власти заявляют о возможном наступлении на Херсон. Для этого якобы ВС РФ собрали 300 лодок на Днепре, подгоняют понтоны и усиливают группировку. Помимо этого российские военные занимают острова.

Стоит отметить, что в середине октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о тренировках штурмовиков. Отрабатывалось форсирование водных преград. В начале ноября глава региона рассказал, что прошли учения, на которых бойцы оттачивали навыки ведения боевых действий в городской застройке.

Боевой электромотоцикл для СВО

Боевой мотоцикл электрический (БМЭ). Фото © kalashnikovgroup.ru

Как сообщает телеграм-канал «Два майора», концерн «Калашников» тестирует электромотоциклы специального назначения для СВО: «Боевой мотоцикл электрический (БМЭ)».

«В современных условиях характер ведения боевых действий претерпел существенные изменения. Образцы техники, которые прежде рассматривали как узкоспециализированные или вспомогательные, сегодня широко востребованы и применяются в полную силу своих тактико-технических преимуществ», — сообщает «Два майора».

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

НАТО продолжит вооружать Украину

Североатлантический альянс не идёт в фарватере политики США. В НАТО считают, что мирные переговоры необходимо отложить. Начинать диалог стоит тогда, когда ВСУ продвинутся вперёд. Для этого им передадут ещё больше оружия.

— Давайте сделаем так, чтобы Украина получила всё необходимое и могла говорить с позиции силы, когда начнутся эти мирные переговоры, — заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото © ТАСС / AP / Omar Havana

Явно видно, что чиновник, родившийся в Гааге, не понимает происходящего на поле боя. До сих пор звучат разговоры о принятии Украины в НАТО. Киев готов хоть сейчас, а вот в альянсе единства нет, в том числе не хотят поручаться за Украину в Вашингтоне.

Уступки Зеленского

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов мирного плана конфликта на Украине. Один из них подразумевает территориальные уступки. Российские войска наступают и находятся в непосредственной близости от Днепропетровской области, куда даже в начале СВО не доехали, поэтому переговоры уж очень нужны Киеву.

— По мере того как российские войска прорывают сильно укреплённую украинскую оборону в ходе своего всё более стремительного марша на Запад, рушащиеся украинские рубежи, возможно, приводят к тому, что в Киеве зарождается новая реальность, — пишут авторы издания Responsible Statecraft.

Журналист Андрей Медведев отмечает, что постепенно жителей Украины готовят к потере территорий. Уже даже жители Львова говорят на камеру, что им лучше жить без регионов, присоединённых Россией. По словам Медведева, в украинских каналах стали чаще появляться сообщения о возможном отказе от земель. Вывод только один: никаких границ 1991 года не будет. Для Зеленского это очередной провал.

Авторы Даниил Черных