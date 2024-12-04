«Повезёт — не повезёт»: Украинский пленный сравнил с рулеткой положение ВСУ под Курском

Пленный военнослужащий ВСУ Роман Ромакин заявил, что украинские силы в Курской области находятся в затруднительном положении. По его словам, на огонь нарваться можно как с российской, так и с украинской стороны.

«Куда идти – неизвестно. Пойдёшь в нашу сторону – наши могут по своим же. Пойдёшь на другую сторону – то же самое. Тут как сыграть в рулетку: повезёт — не повезёт», — приводит слова Ромакина пресс-служба Минобороны РФ.

Он добавил, что попал в плен, когда находился с сослуживцами на дежурстве. В какой-то момент украинцы услышали голоса, а присмотревшись, поняли, что окружены российскими военнослужащими. Бойцы ВС РФ предложили ВСУшникам сдаться в плен, что они и сделали.

Ромакина отметил, что его «мобилизовали» прямо на улице, когда он шёл на работу. Около полутора месяцев мужчина проходил подготовку в Испании, а после попал в Курскую область. Командиры обещали, что он пробудет здесь 10-14 дней. Пленный признался, что знал, куда его везут, но не догадывался о точном расположении. По его словам, если бы он знал, что его ждёт, то сбежал бы.