Украинский солдат сдался в плен, чтобы увидеть проживающую в Курске родню

Солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслан Сычевский сдался в плен российским военным, чтобы увидеть свою семью, которая проживает в Курске. Об этом рассказал сам боец в интервью, опубликованном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сычевский отметил, что в Курске живут его отец, сестра и два брата, а он сам до мобилизации жил с матерью в Харькове. 26 августа его насильно призвали на службу, а 8 октября отправили в Курскую область.

«Когда я сказал, что большая часть моей семьи живет в Курске, меня просто избили», — поделился он.