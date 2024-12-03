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3 декабря, 12:48

Украинский солдат сдался в плен, чтобы увидеть проживающую в Курске родню

Солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслан Сычевский сдался в плен российским военным, чтобы увидеть свою семью, которая проживает в Курске. Об этом рассказал сам боец в интервью, опубликованном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сычевский отметил, что в Курске живут его отец, сестра и два брата, а он сам до мобилизации жил с матерью в Харькове. 26 августа его насильно призвали на службу, а 8 октября отправили в Курскую область.

«Когда я сказал, что большая часть моей семьи живет в Курске, меня просто избили», — поделился он.

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Ранее Life.ru рассказывал, как украинское командование обходится с телами ликвидированных бойцов ВСУ. Со слов одного из пленных, по всей округе разносится зловонный трупный запах.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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