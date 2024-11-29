Британский наёмник «обрусел» в плену и захотел выучить русский язык

Воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) и попавший в плен в Курской области британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что планирует начать изучение русского языка.

«Думаю, может быть, мне стоит начать учить русский», — сказал журналистам британец.

Напомним, Андерсон был пленён 23 ноября, спустя неделю после своего прибытия в Курскую область. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое расследует Главное военное следственное управление СК России. Суд в Курске заключил его под стражу. Наёмника обвиняют в незаконном пересечении российской границы, участии в боевых действиях на территории Курской области, а также в совершении преступлений против мирного населения.