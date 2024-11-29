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Регион
29 ноября, 02:26

Британский наёмник «обрусел» в плену и захотел выучить русский язык

Пленный британский наёмник Андерсон захотел выучить русский язык

Джеймс Скотт Рис Андерсон. Фото © Telegram / Батальон «Питерского» спецназ «Ахмат»

Джеймс Скотт Рис Андерсон. Фото © Telegram / Батальон «Питерского» спецназ «Ахмат»

Воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) и попавший в плен в Курской области британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что планирует начать изучение русского языка.

«Думаю, может быть, мне стоит начать учить русский», — сказал журналистам британец.

Напомним, Андерсон был пленён 23 ноября, спустя неделю после своего прибытия в Курскую область. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое расследует Главное военное следственное управление СК России. Суд в Курске заключил его под стражу. Наёмника обвиняют в незаконном пересечении российской границы, участии в боевых действиях на территории Курской области, а также в совершении преступлений против мирного населения.

По данным следствия, вместе с Андерсоном в регион проникли ещё два наёмника — один из Британии и один из Дании. Сам британец утверждает, что причиной его участия в конфликте стали финансовые проблемы. При этом он отрицает убийства мирных жителей и говорит, что жалеет о поездке на Украину.

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Анатолий Цейко
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