Ранее сообщалось, что российские военные из 810-й бригады морской пехоты взяли в плен очередную группу солдат ВСУ в курском приграничье, среди них оказался британский наёмник — 22-летний Джеймс Скотт Рис Андерсон. В подразделении он числился связистом, а под Курск его перебросили в принудительном порядке. По словам иностранца, ему пришлось пойти за деньги воевать в ВСУ, потому что в Британии его семья едва сводила концы с концами. Андерсон сначала обучал украинских солдат навыкам боя, а потом и сам был отправлен на передовую в Курскую область, где и попал в плен к ВС РФ. На допросе британец рассказал, что Киев сформировал целый батальон из преступников, выпущенных из тюрем, чтобы те могли спокойно убивать всех подряд в курском приграничье.