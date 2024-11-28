Решивший отправиться на Украину ради «восточноевропейских каникул» американский наёмник Джейкоб Хендерсон, быстро разочаровался в реалиях боевых действий и вернулся домой, выяснили РИА «Новости», проанализировав его соцсети.

Хендерсон, автомеханик из штата Огайо, стал активно планировать поездку в Польшу в мае, называя её местом отдыха. Однако настоящей целью оказалось участие в боевых действиях на стороне Украины. В августе он прибыл в Европу, прошёл подготовку во Львове и в октябре оказался на передовой.

На своей странице в Facebook* Хендерсон жаловался на низкое жалование, описывал сражения и публиковал фото с оружием. Через несколько недель участия в боях, получив травму от гранатного осколка, он вернулся в США, заявив, что сталкивается с трудностями адаптации к жизни на Родине.

«От вышибания дверей на линии соприкосновения на Украине до карпула в Огайо. Они действительно нас не учат, как возвращаться домой», — написал он, поблагодарив семью и друзей за поддержку.

Ранее итальянские наёмники пожаловались на бедственное положение ВСУ. По их словам, на фронте «не хватает всего», даже ручных гранат.