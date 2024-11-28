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28 ноября, 02:06

«Каникулы» с винтовкой: Американский наёмник сбежал с Украины после месяца боёв

Американский наёмник сбежал с Украины, разочаровавшись в реалиях боевых действий

Решивший отправиться на Украину ради «восточноевропейских каникул» американский наёмник Джейкоб Хендерсон, быстро разочаровался в реалиях боевых действий и вернулся домой, выяснили РИА «Новости», проанализировав его соцсети.

Хендерсон, автомеханик из штата Огайо, стал активно планировать поездку в Польшу в мае, называя её местом отдыха. Однако настоящей целью оказалось участие в боевых действиях на стороне Украины. В августе он прибыл в Европу, прошёл подготовку во Львове и в октябре оказался на передовой.

На своей странице в Facebook* Хендерсон жаловался на низкое жалование, описывал сражения и публиковал фото с оружием. Через несколько недель участия в боях, получив травму от гранатного осколка, он вернулся в США, заявив, что сталкивается с трудностями адаптации к жизни на Родине.

«От вышибания дверей на линии соприкосновения на Украине до карпула в Огайо. Они действительно нас не учат, как возвращаться домой», — написал он, поблагодарив семью и друзей за поддержку.

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*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Цейко
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