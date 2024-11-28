«Они говорили, это глупо»: Пленный британский наёмник Андерсон жалеет о поездке на Украину

22-летний британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воевал за ВСУ и попал в плен в Курской области, заявил, что жалеет о том, что решил отправиться на Украину. По его словам, семья не поддерживала его в этом и отговаривала. Бывший связист надеется, что родные увидят его в новостях и узнают, что он жив и в порядке.

«Нет. Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — цитирует британца «РИА Новости».

Андерсон также отметил, что у ВС РФ «значительно больше оружия и живой силы». Он предупредил, что российские бойцы сделают всё возможное, чтобы выгнать иностранные войска. В лучшем случае пленным светит 20–30 лет в тюрьме РФ.