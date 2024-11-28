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28 ноября, 18:47

«Они говорили, это глупо»: Пленный британский наёмник Андерсон жалеет о поездке на Украину

Пленный британский наёмник Андерсон пожалел, что отправился на Украину

Джеймс Скотт Рис Андерсон. Фото © Telegram / Батальон «Питерского» спецназ «Ахмат»

Джеймс Скотт Рис Андерсон. Фото © Telegram / Батальон «Питерского» спецназ «Ахмат»

22-летний британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воевал за ВСУ и попал в плен в Курской области, заявил, что жалеет о том, что решил отправиться на Украину. По его словам, семья не поддерживала его в этом и отговаривала. Бывший связист надеется, что родные увидят его в новостях и узнают, что он жив и в порядке.

«Нет. Они говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — цитирует британца «РИА Новости».

Андерсон также отметил, что у ВС РФ «значительно больше оружия и живой силы». Он предупредил, что российские бойцы сделают всё возможное, чтобы выгнать иностранные войска. В лучшем случае пленным светит 20–30 лет в тюрьме РФ.

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Напомним, Джеймс Скотт Рис Андерсон попал в плен в курском приграничье. В подразделении наёмник числился связистом, а под Курск его перебросили в принудительном порядке. По его словам, вступить в ВСУ он решил из-за финансовых трудностей: в Британии его семья едва сводила концы с концами. Сначала Андерсон обучал украинских солдат навыкам боя, а потом и сам был отправлен на передовую. На допросе британец рассказал, что Киев сформировал целый батальон из преступников, выпущенных из тюрем. В Курске суд вынес решение об аресте британского наёмника. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Алена Пенчугина
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