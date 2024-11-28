Пленный раскрыл, как командование ВСУ обходится с телами украинских бойцов

Тела погибших украинских военнослужащих, оставшиеся в Курской области, отказываются захоронить или эвакуировать. Об этом заявил взятый в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона одной из бригад ВСУ Василий Машико.

«Их даже не забирали. А запах уже такой шёл, что или закопать, или забрать, потому что всё. Я не могу это понять. Я бы забирал. Я б командир был, я бы забирал всех», — рассказал пленный в беседе с РИА «Новости».