«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 06:39

Пленный раскрыл, как командование ВСУ обходится с телами украинских бойцов

Пленный Машико: Киев не эвакуирует и не хоронит тела погибших в Курской области

Тела погибших украинских военнослужащих, оставшиеся в Курской области, отказываются захоронить или эвакуировать. Об этом заявил взятый в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона одной из бригад ВСУ Василий Машико.

«Их даже не забирали. А запах уже такой шёл, что или закопать, или забрать, потому что всё. Я не могу это понять. Я бы забирал. Я б командир был, я бы забирал всех», — рассказал пленный в беседе с РИА «Новости».

«Без сопротивления»: Появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ в Курской области
«Без сопротивления»: Появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ в Курской области

К слову, украинские военные всё чаще выбирают сложить оружие и сдаться без боя, нежели погибнуть. Зарубежные СМИ выяснили, что с начала спецоперации ВСУ потеряли около 500 тысяч военных. Тем временем США выносят Украине требование снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Подобное решение Белый дом назвал «чистой математикой».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar