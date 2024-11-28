Пленный раскрыл, как командование ВСУ обходится с телами украинских бойцов
Пленный Машико: Киев не эвакуирует и не хоронит тела погибших в Курской области
Тела погибших украинских военнослужащих, оставшиеся в Курской области, отказываются захоронить или эвакуировать. Об этом заявил взятый в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона одной из бригад ВСУ Василий Машико.
«Их даже не забирали. А запах уже такой шёл, что или закопать, или забрать, потому что всё. Я не могу это понять. Я бы забирал. Я б командир был, я бы забирал всех», — рассказал пленный в беседе с РИА «Новости».
К слову, украинские военные всё чаще выбирают сложить оружие и сдаться без боя, нежели погибнуть. Зарубежные СМИ выяснили, что с начала спецоперации ВСУ потеряли около 500 тысяч военных. Тем временем США выносят Украине требование снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Подобное решение Белый дом назвал «чистой математикой».
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