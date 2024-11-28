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28 ноября, 00:13

«Без сопротивления»: Появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ в Курской области

В Сети появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ в Курской области

В Сети появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ в Курской области. Кадры опубликовал в телеграм-канале военный блогер Борис Рожин.

Массовая сдача в плен бойцов ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / ZONA_P / boris_rozhin

«Очень многие военнослужащие ВСУ ждут часа, когда для них закончится кошмар, начавшийся с момента попадания в ТЦК. Однако они не уверены, что их не расстреляют свои же или старший при такой попытке. Поэтому самый безопасный способ сдачи это решение сдаться всей позицией без сопротивления», — написал блогер.

Известно, что первоначальное видео было опубликовано в одном из военных-телеграм каналов 19 ноября, однако на него обратили внимание только сейчас. Автор уточняет, что в плен в общей сложности тогда сдались 22 человека. Украинские военные раскритиковали руководство Украины и пожаловались на работу военкомов.

Курская сводка: Потери ВСУ превысили новый внушительный рубеж
Курская сводка: Потери ВСУ превысили новый внушительный рубеж

Решение украинских военных сложить оружие также оправдано колоссальными потерями, которые несут ВСУ. Зарубежные СМИ выяснили, что с начала спецоперации ВСУ потеряли около 500 тысяч военных. Тем временем в США требуют Киев снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Своё решение Белый дом объяснил «чистой математикой».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Оксана Попова
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