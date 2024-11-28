«Без сопротивления»: Появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ в Курской области

В Сети появилось видео массовой сдачи в плен бойцов ВСУ в Курской области. Кадры опубликовал в телеграм-канале военный блогер Борис Рожин.

Массовая сдача в плен бойцов ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / ZONA_P / boris_rozhin

«Очень многие военнослужащие ВСУ ждут часа, когда для них закончится кошмар, начавшийся с момента попадания в ТЦК. Однако они не уверены, что их не расстреляют свои же или старший при такой попытке. Поэтому самый безопасный способ сдачи это решение сдаться всей позицией без сопротивления», — написал блогер.