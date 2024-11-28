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27 ноября, 22:50

Белый дом объяснил, почему Киев должен снизить возраст призыва до 18 лет

США назвали «чистой математикой» требование для Киева снизить возраст призыва

Администрация американского президента Джо Байдена объяснила своё требование к Украине увеличить численность военнослужащих, изменив законы о мобилизации. В частности, Вашингтон рекомендовал снизить минимальный возраст призыва с 25 до 18 лет. Об этом пишет агентство Associated Press.

По мнению анонимного высокопоставленного чиновника, «чистая математика» в зоне спецоперации требует срочных мер для укрепления военных сил Незалежной. ВСУ не успевают компенсировать потери и не обучают достаточно новых солдат, чтобы поддерживать «баланс» и не отставать от растущей Российской Армии.

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Напомним, администрация действующего президента Штатов предложила украинским властям снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Западные издания также предоставили сводки по потерям киевского режима. С начала спецоперации армия Украины потеряла до 500 тысяч военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Тимур Хингеев
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