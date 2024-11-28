Администрация американского президента Джо Байдена объяснила своё требование к Украине увеличить численность военнослужащих, изменив законы о мобилизации. В частности, Вашингтон рекомендовал снизить минимальный возраст призыва с 25 до 18 лет. Об этом пишет агентство Associated Press.

По мнению анонимного высокопоставленного чиновника, «чистая математика» в зоне спецоперации требует срочных мер для укрепления военных сил Незалежной. ВСУ не успевают компенсировать потери и не обучают достаточно новых солдат, чтобы поддерживать «баланс» и не отставать от растущей Российской Армии.