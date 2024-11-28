Главные новости СВО. Какие силы Киев собирает для контрнаступления, ВСУ уже бегут из-под Покровска, 28 ноября Российские солдаты «телепортировались» в тыл ВСУ в Курахове, украинцы жалуются на большие потери в Торецке — дайджест в материале Life.ru 27 ноября, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 28 ноября

В Донецкой Народной Республике наши подразделения всё ближе подходят к Покровску. Российские операторы БПЛА лишают ВСУ техники, в числе прочих уничтожаются оставшиеся в строю западные танки. Пехота штурмует позиции украинских войск. Успехи ВС РФ подтверждают и украинские аналитики. Оборона ВСУ буквально рассыпается.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» пишет: «Российские войска заняли оставшуюся северную часть Петровки, западнее которой продвинулись вдоль реки Солёной на участке шириной до 2,15 километра и вышли на юго-восточную окраину Жёлтого. Южнее Петровки российские войска заняли восточную часть Пустынки и продвинулись вдоль Балки Сухой. Дальнейшее продвижение на приведённом участке позволит сформировать основу южного фланга для наступления на Покровск. Западнее и юго-западнее Новоалексеевки Армия России продвинулась вдоль ряда лесополос на участке шириной до 2,35 километра на глубину до 1,2 километра. На южном фланге российские войска продвинулись западнее Вознесенки — вдоль реки Солёной в направлении Сонцовки на глубину до 1,6 километра, освободили оставшуюся юго-западную часть Новоселидовки с территорией фермы на юго-западной окраине и продвинулись в Берестках».

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В городских боях на Кураховском направлении бойцы ВС РФ смогли прорваться в тыл к украинским силам, об этом сообщают киевские аналитические ресурсы. В застройке Курахова небольшая группа наших солдат, вероятно, воспользовавшись подземными коммуникациями, ворвалась в тыл противника. Ранее такой манёвр привёл к взятию Авдеевки. Против дальнобойного оружия противника на Кураховском направлении работают наши операторы БПЛА — им удалось уничтожить ПТРК и артиллерийское орудие ВСУ.

Солдаты ВСУ в Торецке жалуются на очень большие потери. Городские бои там уже подходят к концу, ВСУ оттесняют к окраине Торецка. В ходе отступления украинцы несут большие потери. Украинский офицер в эфире СМИ сообщил: «Люди «исчезли» во время ротации — когда 95-ю бригаду в городе меняли на 150-ю. В момент ротации в тыл 95-й бригады вошли до полутора сотен россиян. Командование бригады, которая должна была её сменить, послало на позиции четыре бронемашины, которые должны были проехать мимо захваченных позиций. Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали. И они пропали. На следующий день ситуация повторяется. Короче, десять дней минус 500 человек».

Курская область, 28 ноября

ВС РФ нанесли несколько точных ударов по объектам ВСУ в приграничье. В районе посёлка Токари Сумской области двумя тактическими ракетами уничтожено до 100 солдат противника, станция РЭБ и 20 единиц автомобильной техники. В районе курской границы наши операторы БПЛА нашли и ликвидировали немецкий танк «Леопард» и САУ «Богдана». Их коллегам удалось поразить автомобиль с солдатами ВСУ и более мелкие цели. В целом на Курском направлении продолжается постепенное продвижение наших сил.

Кадры нанесения удара ОТРК по району сосредоточения ВСУ в районе посёлка Токари Сумской области. Видео © Telegram / Colonelcassad



Telegram-канал «Северный ветер» пишет: «Штурмовые группы «северян» значительно продвинулись в районе посёлков Дарьино и Нижний Клин, отразив три контратаки ВСУ общей численностью до 40 человек на двух БТР и ББМ. В результате уничтожено до 20 оккупантов, ББМ и БТР М113. Один военнослужащий ВСУ взят в плен. Всего в плену находится 491 украинский военный. Расчётом «Торнадо-С» накрыт район сосредоточения резервов 21-й и 47-й ОМБр ВСУ в районе н.п. Писаревка. Уничтожено до 30 человек живой силы, четыре танка и четыре единицы автомобильной техники. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до 700 метров».

Операторы FPV 44-го армейского корпуса группировки «Север» продолжают наносить удары по противнику в приграничье Курской области. Видео © Telegram / Colonelcassad

Новое украинское контрнаступление

Украинский главком Александр Сырский в ходе своего нового выступления отметил, что «победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто — увидите». Незадолго до этого Сырский выступал с докладом «О наличии угроз для украинских сил на подконтрольной Киеву территории Запорожской области».

Telegram-канал «Военкор Котенок» следующим образом комментирует заявления главкома: «Понятно, что на медийном уровне мы хохла уже разгромили — и он бежит на всех направлениях. В реальности у противника всё ещё есть и техника, и резервы, и мотивированный личный состав (который тает, но всё ещё значителен, чтобы сконцентрировать его на конкретном участке). В реальности есть информация, что противнику коллективный «партнёр» подкинул порядка 150 ракет ATACMS и Storm Shadow. Вероятные направления, на которых ВСУ могут попробовать показать если не результат, то «картинку», — как раз таки Запорожье, Брянская и Белгородская области и не только. Расслабляться — преждевременно, как минимум. Расслабляться во время войны преступно, потому что это несёт новые жертвы и потери, которых все мы хотим избежать».

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

О подготовке к наступлению говорят и другие факты. На Украине из вузов отчислили 23 448 мужчин старше 30 лет, которые уклонялись от мобилизации. При этом в Сети появилась информация, что всего ВСУ безвозвратно потеряли порядка 500 тысяч человек. Очевидно, что эти потери требуют восполнения. Вместе с тем украинцы пытаются поднять уровень контроля за качеством вооружения: депутат Рады Безуглая решила расследовать поставку некачественных миномётных мин для ВСУ.





Одним из наиболее вероятных мест для начала наступления ВСУ является Запорожская область, вернее бывшее Каховское водохранилище. Летом оно представляет полувысохшее болото, но зимой может замёрзнуть и дать проход технике и даже танкам. Ранее ВСУ уже предпринимали попытки захвата плацдарма в районе Энергодара, но делали это малыми силами. Не исключено повторение этого сценария с большим привлечением средств.

Авторы Кирилл Золотарев