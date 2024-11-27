Сводки СВО. Российские штурмовики форсируют реку Оскол, ВС РФ выжгли штаб наёмников под Житомиром, паника Зеленского, 27 ноября Начался обратный отсчёт для ВСУ, обстреливающих РФ ракетами Storm Shadow, ВКС разнесли наёмников под Житомиром, главком Сырский анонсировал контрнаступ — дайджест Life.ru. 26 ноября, 21:07 Что происходит на фронтах СВО — сводки военкоров. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 27 ноября

Для того чтобы сдержать отступление ВСУ из Курской области, киевское командование применяет заградительные отряды. Судя по перехватам, боевики 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреляли из танка группу, пытавшуюся покинуть свои позиции у села Нижний Клин. Примечательно, что своих побратимов они решили не добивать. Подобные случаи фиксируют и в других частях Курской области.

— По показаниям пленных, в целях недопущения утраты позиций и бегства мобилизованных командование ВСУ перебросило в район населённого пункта Плехово подразделения особо мотивированных бывших заключённых. Это значит, что шансы на выживание у мобилизованных становятся минимальны, — пишет «Северный ветер».

Экипажи Су-25 наносят ракетные авиационные удары по технике, опорникам и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

За последние сутки ВСУ потеряли в Курской области 250 человек. Киев на фоне провалов решил распространить видео из села Круглик. Якобы они захватили населённый пункт вблизи Суджи. Съёмка оказалась старой. Сейчас наши войска ведут бои за освобождение сёл Новоивановка, Николаево-Дарьино и Плёхово.

Донецкая Народная Республика, 27 ноября

ВСУ покидают центр Курахова в Донецкой Народной Республике. Они занимают позиции в западной части города, где есть возможность вести боевые действия в промышленной застройке. Боевики жалуются на тотальную нехватку оружия и порядка.

— Не хватает расчётов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров, не хватает смертной казни для коррупционеров, — отмечает айдаровец* Станислав Бунятов.

Военнослужащие экипажа танка Т-80 группировки войск «Восток» поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Вблизи Курахова украинские подразделения покинули Ильинку, Романовку и Елизаветовку, бежав к Успеновке.

Великая Новосёлка постепенно окружается. В городе уже российские войска. Войти удалось на улицу Вишнёвую. Российские БПЛА контролируют все движения в населённом пункте. Просто так сдаваться ВСУ не собираются. Сюда подтягивают резервы.

— Падение Великой Новосёлки может вызвать эффект домино на всём южном фронте, так как это позволит россиянам развить наступление на запад в сторону Днепропетровской и Запорожской областей, — со ссылкой на украинских военных пишут местные СМИ.

Они считают, что Армия России обойдёт украинские позиции. Тогда боевикам придётся отступать до Запорожья. На этом направлении у противника острая нехватка личного состава. Эту причину называют ключевой в развитии успеха ВС РФ.

Харьковская область, 27 ноября

Армия России освободила Копанки Харьковской области. Небольшое село расположено на трассе, соединяющей Сватово и Боровую. Военный корреспондент Александр Коц считает, что целью наступления на этом участке фронта является сама Боровая. На этот населённый пункт идут с двух сторон. В Купянске продолжаются бои. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечает, что российские бойцы удерживают занятые позиции.

Группировка «Север» предотвратила заход украинских подразделений из Харьковской области на территорию России в районе села Журавлёвка. Ликвидировано семь боевиков.

Кадры того, как ставропольские снайперы-десантники группировки войск «Днепр» срывают ротацию ВСУ на Ореховском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Ситуация в регионе вызывает беспокойство противника. Шеф-редактор харьковского издания «Думка» Юрий Ларин подтверждает, что Сотницкий Казачок под контролем ВС РФ. Также его тревожит, что российские штурмовики форсировали реку Оскол. По его мнению, события последней недели говорят о желании России освободить Харьковскую область.

Обнаружена база наёмников ВСУ по Житомиром

Расположение иностранных наёмников найдено российскими хакерами вблизи города Яворова Львовской области. Заграничные гости сообщили родственникам, что сюда приезжают все «солдаты удачи», учатся и отправляются в подразделения. На ноутбуке испанца, который решил воевать против России, хакеры нашли как личные фото, так и детское порно.

Вероятно, Яворов посещал и гражданин Финляндии Юхо Лённберг. Ради поездки на Украину 26-летний финн продал автомобиль. В итоге Юхо убит. Колумбийских наёмников пока ликвидировали не всех. Появились свидетельства об их участии в боях за Селидово. Может быть, и их уже нет. Подпольщики сообщили, что в Житомирской области поражён пункт дислокации гостей из Латинской Америки.

Зеленский на заседании НАТО

Заседание НАТО в Брюсселе было официально посвящено ситуации удара ВС РФ по Днепропетровску новейшей ракетной системой «Орешник». В качестве таблетки для успокоения чиновников с Банковой альянс принял резолюцию с призывом предоставить Украине ракеты средней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии 1000–5500 км. При этом главу режима Владимира Зеленского предупреждают о необходимости заморозки конфликта. The Washington Post пишет: «Официальные лица США и европейских стран пришли к пониманию, что Украине необходимо отказаться от территорий для урегулирования конфликта с Россией». Согласно информации издания, в течение нескольких месяцев Киев заставят вступить в переговоры с Москвой. Что означает для бывшего комика смертный приговор.

Однако резолюция заседания НАТО о предоставлении более дальнобойных систем для Украины вроде Tomahawk и вбросы американских СМИ о склонении Зеленского к миру не очень сочетаются. Это всего лишь элемент информационной гибридной войны. А если вспомнить заявления американских политиков и журналистов о возможной передаче Киеву ядерного оружия со стороны уходящей администрации Джо Байдена, на которые пришлось отреагировать заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, то раскачка западного общества только начинается. Напомним, Медведев написал, что передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну.

Главком ВСУ заговорил о контрнаступлении

Главком ВСУ Александр Сырский на встрече с украинскими военблогерами заявил, что украинские боевики собираются не только «работать в обороне», но и «перехватить инициативу и контратаковать». После его высказывания о контрнаступлении ВСУ начали обстреливать Новую Каховку в Херсонской области. Удар нанесён по автобусной остановке, погибло четыре пенсионера.

* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.