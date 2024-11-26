Стало известно, сколько бойцов ВСУ погибло в «кольце смерти» в Ольговской роще
Курская сводка: ВСУ за сутки потеряли более 250 военнослужащих и четыре танка
Бойцы ВСУ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic
ВСУ продолжают терпеть поражение в Курской области. За минувшие сутки украинская группировка потеряла здесь более 250 военнослужащих, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномёта. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«Два военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35760 военнослужащих, 221 танк, 156 БМП, 121 БТР, 1197 боевых бронированных машин, 1035 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США», – перечислили в МО РФ.
Но и это не всё – российские герои уничтожил на курской земле 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения.
Напомним, подразделения группировки российских войск «Север» блокировали десятки солдат ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области. 17 ноября более 80 украинских военнослужащих попытались вырваться с боем из окружения, но были уничтожены. А 20 ноября Армия России отчиталась об уничтожении взятой в кольцо смерти группировки ВСУ в Ольговской роще.