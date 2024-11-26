ВСУ машинами вывозят тела убитых из Ольговской рощи после смертоносного финта морпехов

Украинское командование продолжает пытаться удерживать позиции в районе Ольговской рощи в Курской области. Машины, гружённые телами военнослужащих ВСУ, конвоями покидают регион. Об этом сообщил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» с позывным Як.

«Было их там прилично. Можно сказать, их машины вывозили пачками. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идёт, мы продвигаемся вперёд», — рассказал Як.

По словам российского бойца, ВС РФ использовали хитрую тактику, чтобы выдавить ВСУ из леса в районе Ольговской рощи. Два отряда бойцов обходили противника с северной и южной сторон, пробираясь к нему в тыл. Ещё двое солдат, находясь глубоко позади украинских позиций, заминировали дороги, по которым Киев гонит технику.