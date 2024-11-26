ВСУ машинами вывозят тела убитых из Ольговской рощи после смертоносного финта морпехов
Командир морпехов Як описал потери ВСУ под Курском: «Машины вывозили их пачками»
Украинское командование продолжает пытаться удерживать позиции в районе Ольговской рощи в Курской области. Машины, гружённые телами военнослужащих ВСУ, конвоями покидают регион. Об этом сообщил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» с позывным Як.
«Было их там прилично. Можно сказать, их машины вывозили пачками. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идёт, мы продвигаемся вперёд», — рассказал Як.
По словам российского бойца, ВС РФ использовали хитрую тактику, чтобы выдавить ВСУ из леса в районе Ольговской рощи. Два отряда бойцов обходили противника с северной и южной сторон, пробираясь к нему в тыл. Ещё двое солдат, находясь глубоко позади украинских позиций, заминировали дороги, по которым Киев гонит технику.
«Они не были к этому готовы, потому что у них основное внимание было направлено больше на западную сторону, откуда другие группы начинали накатывать», — пояснил военнослужащий.
Тем временем количество погибших во время вторжения в Курскую область солдат ВСУ увеличилось до 35,5 тысячи. Украина надеется продержаться дольше, однако даже украинские офицеры считают, что сил у Киева не хватит.
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