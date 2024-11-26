«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 06:51

ВСУ машинами вывозят тела убитых из Ольговской рощи после смертоносного финта морпехов

Командир морпехов Як описал потери ВСУ под Курском: «Машины вывозили их пачками»

Украинское командование продолжает пытаться удерживать позиции в районе Ольговской рощи в Курской области. Машины, гружённые телами военнослужащих ВСУ, конвоями покидают регион. Об этом сообщил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» с позывным Як.

«Было их там прилично. Можно сказать, их машины вывозили пачками. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идёт, мы продвигаемся вперёд», — рассказал Як.

По словам российского бойца, ВС РФ использовали хитрую тактику, чтобы выдавить ВСУ из леса в районе Ольговской рощи. Два отряда бойцов обходили противника с северной и южной сторон, пробираясь к нему в тыл. Ещё двое солдат, находясь глубоко позади украинских позиций, заминировали дороги, по которым Киев гонит технику.

«Они не были к этому готовы, потому что у них основное внимание было направлено больше на западную сторону, откуда другие группы начинали накатывать», — пояснил военнослужащий.

Появились разбивающие сердце кадры из Ольговки после разгрома батальона из 600 бойцов ВСУ
Появились разбивающие сердце кадры из Ольговки после разгрома батальона из 600 бойцов ВСУ

Тем временем количество погибших во время вторжения в Курскую область солдат ВСУ увеличилось до 35,5 тысячи. Украина надеется продержаться дольше, однако даже украинские офицеры считают, что сил у Киева не хватит.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar