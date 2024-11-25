Появились разбивающие сердце кадры из Ольговки после разгрома батальона из 600 бойцов ВСУ

Российские военнослужащие поделились деталями освобождения села Ольговка в Курской области от украинских боевиков. По словам командира диверсионно-разведывательного отряда «Буран» с позывным Бухгалтер, взятие населённого пункта далось очень тяжело, поскольку для вэсэушников это был важнейший укрепрайон.

Сгоревший автомобиль в Ольговке. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО

«Здесь их до 600 человек сидело. Дом за домом выгрызали, уходить они не хотели. Недели две здесь всё горело-пылало», — рассказал командир в интервью военному корреспонденту kp.ru Александру Коцу.

Территория элеватора в Ольговке. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО

Он объяснил, что украинским войскам было важно удержаться на этой территории, поскольку здесь им удавалось контролировать дорогу из Коренево на юг, в сторону Суджи. Другой военный с позывным Потап добавил, что в Ольговке ВСУ почти на каждом шагу держали укрепления, тяжёлую технику, танки, миномёты и автоматические гранатометы станковые (АГС).