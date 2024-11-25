«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 10:34

Появились разбивающие сердце кадры из Ольговки после разгрома батальона из 600 бойцов ВСУ

Военкор Коц показал фото разрушений в освобождённой Ольговке в Курской области

Разрушенные здания в центре села Ольговка. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО

Разрушенные здания в центре села Ольговка. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО

Российские военнослужащие поделились деталями освобождения села Ольговка в Курской области от украинских боевиков. По словам командира диверсионно-разведывательного отряда «Буран» с позывным Бухгалтер, взятие населённого пункта далось очень тяжело, поскольку для вэсэушников это был важнейший укрепрайон.

Сгоревший автомобиль в Ольговке. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО

Сгоревший автомобиль в Ольговке. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО

«Здесь их до 600 человек сидело. Дом за домом выгрызали, уходить они не хотели. Недели две здесь всё горело-пылало», — рассказал командир в интервью военному корреспонденту kp.ru Александру Коцу.

Территория элеватора в Ольговке. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО

Территория элеватора в Ольговке. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО

Он объяснил, что украинским войскам было важно удержаться на этой территории, поскольку здесь им удавалось контролировать дорогу из Коренево на юг, в сторону Суджи. Другой военный с позывным Потап добавил, что в Ольговке ВСУ почти на каждом шагу держали укрепления, тяжёлую технику, танки, миномёты и автоматические гранатометы станковые (АГС).

1000 взятых в клещи ВСУшников под Курском не дождутся подкрепления: оно уничтожено прямо в казармах
1000 взятых в клещи ВСУшников под Курском не дождутся подкрепления: оно уничтожено прямо в казармах

О полном освобождении Ольговки от врага стало известно в конце октября. Ранее Life.ru публиковал видео из села с телами убитых вэсэушников. Также на кадры попала брошенная украинцами бронетехника. По данным Минобороны на 24 ноября, потери ВСУ в Курской области превысили 35 310 человек личного состава, 216 танков, 149 БМП, 120 БТР и пр.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar