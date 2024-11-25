Появились разбивающие сердце кадры из Ольговки после разгрома батальона из 600 бойцов ВСУ
Военкор Коц показал фото разрушений в освобождённой Ольговке в Курской области
Разрушенные здания в центре села Ольговка. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО
Российские военнослужащие поделились деталями освобождения села Ольговка в Курской области от украинских боевиков. По словам командира диверсионно-разведывательного отряда «Буран» с позывным Бухгалтер, взятие населённого пункта далось очень тяжело, поскольку для вэсэушников это был важнейший укрепрайон.
Сгоревший автомобиль в Ольговке. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО
«Здесь их до 600 человек сидело. Дом за домом выгрызали, уходить они не хотели. Недели две здесь всё горело-пылало», — рассказал командир в интервью военному корреспонденту kp.ru Александру Коцу.
Территория элеватора в Ольговке. Фото © Кадр из видео VK / КР - ВИДЕО
Он объяснил, что украинским войскам было важно удержаться на этой территории, поскольку здесь им удавалось контролировать дорогу из Коренево на юг, в сторону Суджи. Другой военный с позывным Потап добавил, что в Ольговке ВСУ почти на каждом шагу держали укрепления, тяжёлую технику, танки, миномёты и автоматические гранатометы станковые (АГС).
О полном освобождении Ольговки от врага стало известно в конце октября. Ранее Life.ru публиковал видео из села с телами убитых вэсэушников. Также на кадры попала брошенная украинцами бронетехника. По данным Минобороны на 24 ноября, потери ВСУ в Курской области превысили 35 310 человек личного состава, 216 танков, 149 БМП, 120 БТР и пр.