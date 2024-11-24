ВС РФ нанесли удар по бывшей военной части в Роменском районе Сумской области. Парни атаковали подкрепление для курского гарнизона ВСУ, которое разместилось в кинологическом центре, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Недалеко от города Ромны в Сумской области есть территория кинологического центра, ранее принадлежащая ракетной военной части. Там не так давно заселились бандоровцы, используя хорошие помещения, как казармы во время доукомплектации потрёпанных в Курской области подразделений», — рассказал он.

В результате атаки погибли около 30 киевских бойцов, ещё более 40 человек с ранениями отправили в Роменскую психиатрическую больницу №1. Сейчас ВСУ используют медучреждение как госпиталь.