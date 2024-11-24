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24 ноября, 06:49

1000 взятых в клещи ВСУшников под Курском не дождутся подкрепления: оно уничтожено прямо в казармах

Подпольщик Лебедев: ВС РФ атаковали бывшую военную часть в Сумской области

ВС РФ нанесли удар по бывшей военной части в Роменском районе Сумской области. Парни атаковали подкрепление для курского гарнизона ВСУ, которое разместилось в кинологическом центре, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Недалеко от города Ромны в Сумской области есть территория кинологического центра, ранее принадлежащая ракетной военной части. Там не так давно заселились бандоровцы, используя хорошие помещения, как казармы во время доукомплектации потрёпанных в Курской области подразделений», — рассказал он.

В результате атаки погибли около 30 киевских бойцов, ещё более 40 человек с ранениями отправили в Роменскую психиатрическую больницу №1. Сейчас ВСУ используют медучреждение как госпиталь.

«Повреждена колёсная техника, уничтожен небольшой склад с БК», — добавил Лебедев.

ВСУ выслали ж/д десант за иностранным легионом после гибели 200 наёмников в кольце под Курском
ВСУ выслали ж/д десант за иностранным легионом после гибели 200 наёмников в кольце под Курском

Ранее Life.ru узнал, что около 1000 брошенных командованием военнослужащих украинской армии попали в полное окружение российских войск в Курской области. Теперь ВС РФ уничтожают все группы, которые пытаются вырваться из кольца. Морпехи показали видео удара по сотням бойцов ВСУ, бегущим из окружения. Подкрепление из Сумской области не может к ним пробиться. Сегодня ночью Армия России атаковали базы отдыха под Сумами, где находились 500 бойцов ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Наталья Афонина
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