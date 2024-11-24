В Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курской земле

Потери ВСУ в приграничье Курской области за сутки превысили 260 бойцов. Также были уничтожены танк, боевой бронированный автомобиль и миномёт. Об этом говорится в сводке МО РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномёт», — проинформировали в ведомстве.

На сегодняшний день общие потери украинских войск за всё время вторжения в российский регион превысили 35 310 человек личного состава. Также ВСУ недосчитались 216 танков, 149 БМП, 120 БТР, 1 193 боевых бронированных автомобилей, 300 орудий артиллерии, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства, 13 пусковых установок ЗРК, семи транспортно-заряжающих автомобилей, 70 станций радиоэлектронной борьбы, четырёх радиолокационных станций противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и прочей техники, в том числе 13 автомобилей разграждения, одной установки разминировавания УР-77, шести бронированных автомобилей для эвакуационных и ремонтных работ, а также одного мобильного командного штаба.