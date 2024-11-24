В Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курской земле
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 260 бойцов в Курской области
Потери ВСУ в приграничье Курской области за сутки превысили 260 бойцов. Также были уничтожены танк, боевой бронированный автомобиль и миномёт. Об этом говорится в сводке МО РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномёт», — проинформировали в ведомстве.
На сегодняшний день общие потери украинских войск за всё время вторжения в российский регион превысили 35 310 человек личного состава. Также ВСУ недосчитались 216 танков, 149 БМП, 120 БТР, 1 193 боевых бронированных автомобилей, 300 орудий артиллерии, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства, 13 пусковых установок ЗРК, семи транспортно-заряжающих автомобилей, 70 станций радиоэлектронной борьбы, четырёх радиолокационных станций противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и прочей техники, в том числе 13 автомобилей разграждения, одной установки разминировавания УР-77, шести бронированных автомобилей для эвакуационных и ремонтных работ, а также одного мобильного командного штаба.
Ранее в Минобороны заявили, что украинское командование задействовало на территории ДНР штурмовой батальон «Шквал», но подразделение попало под удар российской войсковой группировки «Центр». Потери противника составили до 380 бойцов, также враг лишился американской боевой бронированной машины MaxxPro.
Telegram / Владимир Зеленский