Украинская армия задействовала штурмовой батальон «Шквал» в Донецкой Народной Республике (ДНР), однако подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению МО, подразделения группы войск «Центр» продолжили наступление вглубь обороны противника и нанесли урон формированиям 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригады, штурмового батальона «Шквал» ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы в Донецкой Народной Республике. Были успешно отражены 10 контратак подразделений 23-й, 66-й, 117-й, 151-й, 157-й механизированных бригад ВСУ, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины.

Министерство также сообщило, что ВСУ понесли потери в зоне действия группировки войск «Центр», составившие до 380 военнослужащих. Они потеряли боевую бронированную машину MaxxPro производства США, 2 автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», а также две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».