МИД РФ заявил, что Южная Корея окажется в опасности, если даст ВСУ оружие

Отношения между Москвой и Сеулом будут окончательно разбиты, если Южная Корея решит начать поставки оружия Украине. РФ будет реагировать на это всеми необходимыми способами. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.



«В Сеуле должны отдавать себе отчёт в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтём необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — предупредил Руденко.