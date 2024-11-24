МИД РФ заявил, что Южная Корея окажется в опасности, если даст ВСУ оружие
Замглавы МИД РФ Руденко предостерёг Южную Корею от поставок оружия Украине
Отношения между Москвой и Сеулом будут окончательно разбиты, если Южная Корея решит начать поставки оружия Украине. РФ будет реагировать на это всеми необходимыми способами. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«В Сеуле должны отдавать себе отчёт в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтём необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — предупредил Руденко.
Российский дипломат призвал Сеул трезво взглянуть на вещи и не предпринимать «безрассудных шагов». Он также выразил надежду на то, что в Южной Корее поставят в приоритет долгосрочные национальные интересы, а не рискованные авантюры, на которые подбивают страну её союзники.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Южной Корее начали звучать идеи об отправке южнокорейских военных «специалистов» и разведчиков на помощь Украине. На фоне новостей об этом в России призвали Сеул не поддаваться на авантюру, в которую его пытаются втянуть Киев и Вашингтон.
Life.ru