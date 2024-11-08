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8 ноября, 02:22

Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

Южная Корея запустила баллистическую ракету в акватории Жёлтого моря в ответ на ракетные пуски КНДР. Об этом пишет Yonhap.

Речь идёт о баллистическом снаряде малой дальности класса «Хёнму-2». Это произошло в ходе учений, прошедших в западном уезде Тхэан в 108 километрах от Сеула. В ходе них отрабатывался сценарий удара по северокорейскому кораблю, с которого запустили ракету. Манёврами Сеул хотел продемонстрировать готовность «ответить на любую провокацию» Пхеньяна.

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В Японии заявили о семи выпущенных из КНДР баллистических ракетах

В конце октября КНДР запустила в сторону Японского моря новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19». Во время запуска присутствовал лично глава КНДР Ким Чен Ын. Снаряд поднялся на высоту 7687,5 км и преодолел расстояние более 1000 км. В связи с этим Токио выразил Пхеньяну решительный протест.

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ТАСС / Defense Ministry via ZUMA Press Wire

Артур Лапсаков
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