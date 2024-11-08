Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

Южная Корея запустила баллистическую ракету в акватории Жёлтого моря в ответ на ракетные пуски КНДР. Об этом пишет Yonhap.

Речь идёт о баллистическом снаряде малой дальности класса «Хёнму-2». Это произошло в ходе учений, прошедших в западном уезде Тхэан в 108 километрах от Сеула. В ходе них отрабатывался сценарий удара по северокорейскому кораблю, с которого запустили ракету. Манёврами Сеул хотел продемонстрировать готовность «ответить на любую провокацию» Пхеньяна.