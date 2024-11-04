Россия призвала Южную Корею одуматься и не втягиваться в авантюру США на Украине

Россия призывает Южную Корею не втягиваться в авантюру США по поставкам вооружения на Украину. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что народ азиатской республики не поддерживает политику властей.

«Судя по всему, они [южнокорейские власти] стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нём нуждается. Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведёт», — сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.