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4 ноября, 17:30

Россия призвала Южную Корею одуматься и не втягиваться в авантюру США на Украине

Зампостпреда РФ при ООН призвала Сеул не втягиваться в поставки оружия Киеву

Россия призывает Южную Корею не втягиваться в авантюру США по поставкам вооружения на Украину. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что народ азиатской республики не поддерживает политику властей.

«Судя по всему, они [южнокорейские власти] стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нём нуждается. Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведёт», — сказала Евстигнеева на заседании Совбеза ООН.

Также Евстигнеева заявила, что американцы проводят в Южной Корее агрессивную политику для мобилизации союзников против России. Напомним, в республике начались серьёзные обсуждения по поводу отправки на Украину военного персонала. Ведущая оппозиционная партия пригрозила главе Министерства Обороны Ким Ён Хёну импичментом в случае отправки военных на Украину без согласия парламента.

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Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Полина Никифорова
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