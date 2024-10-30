В Южной Корее оппозиция грозит импичментом главе МО при отправки ВС на Украину

Главу Министерства Обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна ждёт импичмент, если он решит направить военных на Украину без согласия парламента, как того требует конституция. С такой угрозой выступила ведущая оппозиционная Демократическая партия «Тобуро», их слова приводит агентство «Рёнхап».

«Отправка даже одного человека считается развёртыванием за рубежом. Если правительство отправит военных на Украину без согласия парламента, Демократическая партия примет различные меры, включая импичмент министра обороны», — пригрозили они.