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29 октября, 12:04

Зеленский встретился с президентом Южной Кореи

Зеленский обсудил с главой Южной Кореи сообщения о якобы военных КНДР в РФ

Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / AP / Jae C. Hong

Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / AP / Jae C. Hong

Владимир Зеленский провёл переговоры с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Стороны обсудили информацию о войсках КНДР, якобы отправленных в Россию.

«Провёл телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем», — написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, Южная Корея и Украина договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, а также активизировать сотрудничество на всех уровнях. Зеленский добавил, что в рамках договорённости Киев и Сеул обменяются визитами делегациями для координации дальнейших действий.

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Напомним, ранее стало известно, что Южная Корея хочет отправить на помощь ВСУ военных «специалистов» и разведчиков. При этом СМИ не указывают, какой позиции придерживается Киев по этому предложению.

Дарья Нарыкова
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