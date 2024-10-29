Зеленский встретился с президентом Южной Кореи
Зеленский обсудил с главой Южной Кореи сообщения о якобы военных КНДР в РФ
Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / AP / Jae C. Hong
Владимир Зеленский провёл переговоры с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Стороны обсудили информацию о войсках КНДР, якобы отправленных в Россию.
«Провёл телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем», — написал Зеленский в телеграм-канале.
По его словам, Южная Корея и Украина договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, а также активизировать сотрудничество на всех уровнях. Зеленский добавил, что в рамках договорённости Киев и Сеул обменяются визитами делегациями для координации дальнейших действий.
Напомним, ранее стало известно, что Южная Корея хочет отправить на помощь ВСУ военных «специалистов» и разведчиков. При этом СМИ не указывают, какой позиции придерживается Киев по этому предложению.