Зеленский встретился с президентом Южной Кореи

Владимир Зеленский провёл переговоры с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Стороны обсудили информацию о войсках КНДР, якобы отправленных в Россию.

«Провёл телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем», — написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, Южная Корея и Украина договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, а также активизировать сотрудничество на всех уровнях. Зеленский добавил, что в рамках договорённости Киев и Сеул обменяются визитами делегациями для координации дальнейших действий.