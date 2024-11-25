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Регион
25 ноября, 14:12

Свыше 35,5 тыс. солдат ВСУ полегли под Курском из-за «кровавой авантюры» Зеленского

Минобороны: 35,5 тысячи солдат ВСУ погибли с начала боёв в Курской области

35,5 тысячи солдат ВСУ погибли с начала боёв в Курской области. Кроме того, украинская армия лишилась 217 танков и 152 боевых машин пехоты. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, в т.ч. «Marder» производства ФРГ и «Bradley» производства США, бронетранспортёр «Fuchs» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномёт», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что за всё время сражений в Курской области противник потерял более 35 510 военнослужащих, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортёр, и 1197 боевых бронированных машин. Также были уничтожены 1027 автомобилей, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть американских систем MLRS. Кроме того, потери также включают 13 пусковых установок зенитных комплексов, семь зарядных машин, 70 станций радиоэлектронной борьбы, 13 контрбатарейных радаров, четыре радара ПВО, 27 инженерных и других машин, в том числе 13 машин разграждения и одну установку разминирования УР-77, а также шесть ремонтно-эвакуационных машин с бронёй и командно-штабная машина.

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Ранее Life.ru сообщил, что российские Вооружённые силы нанесли удар по бывшей военной базе в Роменском районе Сумской области. Было атаковано подкрепление для курского гарнизона ВСУ, которое находилось в кинологическом центре. В результате атаки погибло около 30 украинских военнослужащих, а более 40 человек с ранениями были доставлены в Роменскую психиатрическую больницу №1.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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