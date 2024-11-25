«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 17:07

Не хватит сил: На Украине предрекли ВСУ неминуемое бегство из Курской области

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ придётся выйти из Курской области

ВСУ будут вынуждены покинуть Курскую область. Такое заявление сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков в опубликованном на личном YouTube-канале ролике.

«Нам придётся выйти с Курской области, потому что у нас не хватит сил», — сказал офицер.

Стариков добавил, что самое интенсивное продвижение ВС РФ сейчас происходит в Донбассе. При этом он признал, что Киев уже не сможет вернуть освобождённые Армией России территории.

Вынуждены отступать: Полковник СБУ заявил о патовой ситуации для ВСУ на фронте
Вынуждены отступать: Полковник СБУ заявил о патовой ситуации для ВСУ на фронте

Напомним, только за сегодняшний день ВСУ потеряли свыше 200 бойцов, а также несколько единиц бронетехники и артиллерийских орудий в Курской области. Общие же потери противника в живой силе с момента вторжения в российский регион превысили 35,5 тысячи человек.

Обложка ©

Telegram / Владимир Зеленский

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar