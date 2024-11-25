Не хватит сил: На Украине предрекли ВСУ неминуемое бегство из Курской области
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ придётся выйти из Курской области
ВСУ будут вынуждены покинуть Курскую область. Такое заявление сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков в опубликованном на личном YouTube-канале ролике.
«Нам придётся выйти с Курской области, потому что у нас не хватит сил», — сказал офицер.
Стариков добавил, что самое интенсивное продвижение ВС РФ сейчас происходит в Донбассе. При этом он признал, что Киев уже не сможет вернуть освобождённые Армией России территории.
Напомним, только за сегодняшний день ВСУ потеряли свыше 200 бойцов, а также несколько единиц бронетехники и артиллерийских орудий в Курской области. Общие же потери противника в живой силе с момента вторжения в российский регион превысили 35,5 тысячи человек.
Telegram / Владимир Зеленский