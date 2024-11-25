Не хватит сил: На Украине предрекли ВСУ неминуемое бегство из Курской области

ВСУ будут вынуждены покинуть Курскую область. Такое заявление сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков в опубликованном на личном YouTube-канале ролике.

«Нам придётся выйти с Курской области, потому что у нас не хватит сил», — сказал офицер.

Стариков добавил, что самое интенсивное продвижение ВС РФ сейчас происходит в Донбассе. При этом он признал, что Киев уже не сможет вернуть освобождённые Армией России территории.