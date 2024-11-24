Вынуждены отступать: Полковник СБУ заявил о патовой ситуации для ВСУ на фронте
Стариков: ВСУ придётся отступать на Покровском и Южнодонецком направлениях
Украинские войска могут быть вынуждены отступить со своих позиций на Южнодонецком и Покровском направлениях в ближайшее время. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своём YouTube-канале.
Он указал на высокую вероятность того, что вскоре потребуется отступление, так как существует угроза оказаться в окружении. Причинами этого являются действия российских военных, которые перехватили стратегическую инициативу. По словам Старикова, такая неспокойная обстановка наблюдается на направлениях Покровского и Южнодонецкого, где положение украинских сил с каждым днём становится всё хуже.
Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты, сообщил о продвижении российской армии вперед на 2 километра в важных боях за выход на Орехов. Боевые действия продолжаются в Белогорье, и если российским Вооружённым силам удастся установить контроль над этим регионом, они смогут приступить к операции в Орехове.
Telegram / Зеленский