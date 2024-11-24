Вынуждены отступать: Полковник СБУ заявил о патовой ситуации для ВСУ на фронте

Украинские войска могут быть вынуждены отступить со своих позиций на Южнодонецком и Покровском направлениях в ближайшее время. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своём YouTube-канале.

Он указал на высокую вероятность того, что вскоре потребуется отступление, так как существует угроза оказаться в окружении. Причинами этого являются действия российских военных, которые перехватили стратегическую инициативу. По словам Старикова, такая неспокойная обстановка наблюдается на направлениях Покровского и Южнодонецкого, где положение украинских сил с каждым днём становится всё хуже.