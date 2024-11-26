Российская армия освободила Копанки в Харьковской области
Бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Копанки, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Копанки Харьковской области», — сообщили в военном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что российским войскам удалось освободить населённый пункт Дальнее в ДНР. Этого удалось достичь благодаря решительным действиям Южной группировки войск.