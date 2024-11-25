Хакеры нашли лагерь наёмников ВСУ на Украине, прошерстив ноутбук испанского легионера-извращенца

Российские хакеры обнаружили гигантских размеров лагерь иностранных легионеров ВСУ на Украине. Это удалось сделать благодаря полученному доступу к компьютеру одного из испанских наёмников. База располагается недалеко от города Яворов в Львовской области, это всего в 20 километрах от украинско-польской границы, сообщает Mash.

Точные координаты лагеря испанец упоминал в переписке с родными, по его словам, именно туда все наёмники приезжают в первую очередь, чтобы пройти инструктаж и уже после этого отправиться к местам непосредственной службы в подразделении. Точка временного размещения самого Хулио — так зовут бывшего владельца ноутбука — располагалась около села Вербляны, что в 15 минут от Яворовского полигона, где находится база НАТО, узел компании RHMG, а также центр подготовки и обучения пилотов F-16 и пункты пересадки на вертолёты альянса.

Отметим, что в ноутбуке оказалась не только полезная с военной точки зрения информация, но и большой объём персональных данных. В частности, там есть снимки, на которых Хулио позирует с оружием, видео из расположений с соратниками. А ещё нашёлся непотребный контент личного характера, который оказались вынуждены отсматривать хакеры из KillMilk, Crok и Beregini. Из самого безобидного там — снимки его боевого товарища, который сейчас находится где-то на Харьковском направлении, в одних трусах.