Главное в СВО. Армия России поджарила боевиков «Кракена» в Харькове, как Запорожье готовят к освобождению, 26 ноября ПВО отразила атаку на курский аэродром, под Харьковом штурмовики ликвидируют угрозу для Белгорода, Армия России готовится к штурму в Запорожской области — дайджест Life.ru. 25 ноября, 21:07 Боевые действия на фронтах СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 26 ноября

Восемь баллистических ракет ATACMS выпустили боевики ВСУ по Курской области. Целью был аэродром Халино. Известно, что сейчас гавань пустует. За прошедшие сутки украинские подразделения потеряли до 200 человек на территории региона. Уничтожены бронетранспортёр Fuchs, БМП Bradley и Marder.

— Продолжает сыпаться оборона ВСУ в районе населённого пункта Плехово. В плен сдаются националистические батальоны, в составе которых воюют иностранные наёмники. На грани критической для ВСУ ситуация в районе населённых пунктов Новоивановка и Малая Локня, — пишет «Северный ветер».

Настроение боевиков группировки, оказавшейся в России, постоянно падает. Командир батальона 47-й бригады ВСУ Гений признался, что ВС РФ отбросят их за границу. Он отмечает, что атаки идут круглые сутки. Несмотря на ротации и постоянное пополнение личного состава, количество российских войск кратно больше.

Донецкая Народная Республика, 26 ноября

Расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Восток» уничтожили укреплённый опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Армия России завершает зачистку в Раздольном и уже с севера готова к штурму Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике, куда тоже зашли штурмовики. От Селидова войска продвигаются на запад. Здесь флаг России поднят над селом Пустынка и завершаются бои за Жёлтое.

Из Селидова продолжают поступать сообщения о зверствах ВСУ. Местный житель рассказал, как боевики расстреляли и сожгли его семью, а ему удалось сбежать. Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что здесь готовили провокацию для западной прессы.

В Часовом Яре ВС РФ приступили к штурму огнеупорного комбината. Противник превратил его в укрепрайон. Вероятнее всего, он попадёт в окружение.

В Торецке район закрепления только увеличивается. Штурмовики взяли под контроль улицы Героев Труда и Мирную. По словам главы республики Дениса Пушилина, выйти живыми у противника всё меньше шансов, но приказа отступать они не получают.

Харьковская область, 26 ноября

Наступление мотострелковой бригады. Фото © ТАСС / Александр Река

Ресурсы противника заявили, что российские войска форсировали реку Оскол и закрепились в районе села Новомлынск. Так создаётся плацдарм для наступления на посёлок Двуречная и город Купянск. Армия России перешла границу вблизи Казачьей Лопани. Из этого населённого пункта ВСУ обстреливали Белгород.

В Харькове ВКС РФ ударили по штабу нацистского подразделения «Кракен». Рядом со зданием, где собирались боевики, фиксировали машины с флагами США. На место прилёта приехало много медиков и сотрудников СБУ.

ВСУ испугались наступления на Запорожье

Расчёт ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Миноброны России

Наступление на оккупированный Украиной областной центр ещё не началось, но на других участках Запорожского фронта у ВС РФ есть продвижения. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что Армия России вошла в село Белогорье. Войска движутся к городу Орехов. The Economist со ссылкой на украинскую разведку утверждает, что Россия готовится освободить Запорожье.

— Они ещё не готовы ударить, но, когда будут, первый удар окажется самым тяжёлым, — считает командир батальона 118-й бригады ВСУ с позывным Лемберг.

Противник в срочном порядке возводит укрепления в области. Но людей не хватает. Журналисты отмечают, что Запорожье — решающий город для выживания Украины. Здесь ещё осталась тяжёлая промышленность. Враг заявляет, что для освобождения города в ВС РФ подготовили 130 тысяч человек.

Авторы Даниил Черных