ВСУ устроили в Селидово «кровавую баню», пытаясь повторить провокацию, аналогичную Буче, заявил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он также добавил, что украинские войска начали готовить провокацию, когда на Западе начали обсуждать возможность мирных переговоров.

Мирошник рассказал, что эвакуированные из Селидово сообщили о десятках убитых мирных граждан на улицах города. Посол отметил, что они описывают события в подробностях, включая адреса, имена убитых и описания представителей «карателей» киевского режима. По мнению посла, ВСУ готовили материалы для западной прессы, однако к этому времени пришли российские войска и заняли населённый пункт.

«С подробностями и доказательствами произошедшего будут разбираться следственные органы. Сейчас есть показания жертв и свидетелей, избежавших убийства в Селидово», — заключил Мирошник.