Житель Селидово в ДНР рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью

Житель Селидово в Донецкой Народной Республике Владимир Романенко рассказал РИА «Новости» о трагедии, которая случилась с его семьей. По словам мужчины, украинские военнослужащие расстреляли и затем сожгли пятерых его близких.

«Я вышел на улицу и слышу: кричит, невысокого роста, крикнул: «Все из дома, лицом к стене!». И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и он начинает стрелять, с моей жены начал, и пошёл, он видел меня... когда пришёл, а потом, когда пришёл, смотрю, они сожжены, полностью сожжены», — рассказал местный житель.

Мужчина признался, что не помнит, как спасался сам, и не уверен, стреляли ли в него. Останки семьи он сложил в пакеты и похоронил прямо во дворе своего дома.

Среди погибших были его жена Ольга Романенко 1955 года рождения, сын Роман Романенко 1978 года рождения, племянница Ольга Заварзина 1974 года рождения, внук Владислав Николайчук 1991 года рождения и сестра Лидия Заварзина 1955 года рождения.