В Селидове нашли тела более 10 убитых ВСУ мирных жителей со следами пыток

Российские военные обнаружили более десяти тел мирных жителей в освобождённом городе Селидово в ДНР, которые были расстреляны украинскими солдатами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Пока насчитали более десяти тел мирных жителей. Давность гибели, судя по состоянию трупов, от пяти недель и более», — уточнил собеседник агентства.

Большинству погибших было больше 40 лет, у всех на телах найдены огнестрельные ранения от разного калибра. Кроме того, у некоторых убитых обнаружены следы пыток.