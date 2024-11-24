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24 ноября, 08:35

В Селидове нашли тела более 10 убитых ВСУ мирных жителей со следами пыток

Российские бойцы нашли тела более 10 убитых ВСУ мирных жителей в Селидове

Российские военные обнаружили более десяти тел мирных жителей в освобождённом городе Селидово в ДНР, которые были расстреляны украинскими солдатами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Пока насчитали более десяти тел мирных жителей. Давность гибели, судя по состоянию трупов, от пяти недель и более», — уточнил собеседник агентства.

Большинству погибших было больше 40 лет, у всех на телах найдены огнестрельные ранения от разного калибра. Кроме того, у некоторых убитых обнаружены следы пыток.

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Напомним, что Минобороны РФ сообщило об освобождении города Селидово 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение, поскольку там находился один из крупнейших укрепрайонов ВСУ. По словам мирных жителей, перед отступлением украинские бойцы эвакуировали детей под дулом автоматов, несмотря на их нежелание уезжать в сторону Киева.

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Татьяна Миссуми
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