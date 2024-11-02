Киевские власти эвакуировали детей из Селидово «под дулом автоматов». Об этом нашит коллегам из «РИА Новостей» рассказал житель освобождённого города по имени Станислав.

Он описал, что процесс эвакуации проходил следующим образом: сначала полицейские приезжали к домам, где прятались дети, и под угрозой оружия выбивали двери. Затем, также под дулом автомата, их загружали в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровска.

Станислав пояснил, что изъятием детей занимались полицейские, которые получали информацию о несовершеннолетних от школ. Он отметил, что дети, оставшиеся в Селидово, обучались дистанционно, и школа имела все необходимые данные, включая контактные телефоны родителей. Также детей контролировали, отслеживая их местонахождение. Если дети не эвакуировались вместе с родными, им звонила полиция Украины и предлагала эвакуацию. В противном случае, если они не покидали город самостоятельно, их могли принудительно эвакуировать.