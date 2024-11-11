ФСБ обнаружила тысячи патронов и сотни боеприпасов в схроне ВСУ под Селидово

Сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны на бывших позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе освобождённого населённого пункта Селидово, сообщает Штаб Обороны ДНР в своём телеграм-канале.

В ходе оперативно-боевых мероприятий подразделения ФСБ России в Донецкой Народной Республике выявили несколько тайников с иностранным вооружением, оставленных ВСУ при отступлении. Как отмечается, украинские солдаты планировали использовать арсенал в диверсионно-террористических целях.

ФСБ обнаружила заминированные схроны на бывших позициях ВСУ под Селидово. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР

Среди изъятого оружия: ручные гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и патроны к стрелковому оружию образца НАТО, а также мины, ручные гранаты и выстрелы к гранатомётам. Всего обнаружено более 15 тысяч патронов и около 600 единиц боеприпасов.

«Изъятые вооружение и боеприпасы будут использованы Российской армией в дальнейшем наступлении на Кураховском оперативно-тактическом направлении. Контрразведчиками продолжаются оперативные мероприятия по выявлению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобождённых территориях», — говорится в сообщении.