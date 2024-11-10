«Ребята продвигаются»: Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС РФ продвигаются на Краснолиманском направлении, занимая позиции ВСУ
Российские войска продвигаются на Краснолиманском направлении, занимая укрепрайоны ВСУ, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, власти республики оказывают военнослужащим необходимую поддержку.
«Краснолиманское направление мы держим в центре внимания. Ребята продвигаются, освобождается территория, ВС РФ занимают укрепрайоны противника. Это мы видим, фиксируем, помогаем, всем чём можно», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что наши бойцы за минувшие сутки освободили населённый пункт Волченка в ДНР. Это село находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск).
Telegram / Минобороны России