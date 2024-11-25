В Курской области за ночь сбили по семь ракет и беспилотников ВСУ
Минувшей ночью силы ПВО успешно отразили атаку ВСУ на Курскую область, сбив семь ракет и столько же беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
Глава области напомнил жителям, что находить и трогать обломки опасно. О любых подобных находках следует сразу сообщать по телефону 112.
Ранее в США составили карту России с 200 военными объектами в зоне поражения ATACMS. Следующими целями украинской армии для ударов американскими дальнобойными ракетами по территории РФ могут стать четыре военных аэродрома в Ростовской области.
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