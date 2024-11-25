В Курской области за ночь сбили по семь ракет и беспилотников ВСУ

Минувшей ночью силы ПВО успешно отразили атаку ВСУ на Курскую область, сбив семь ракет и столько же беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Глава области напомнил жителям, что находить и трогать обломки опасно. О любых подобных находках следует сразу сообщать по телефону 112.