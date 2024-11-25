«Орешник» (ракета)
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Регион
25 ноября, 04:04

В Курской области за ночь сбили по семь ракет и беспилотников ВСУ

Минувшей ночью силы ПВО успешно отразили атаку ВСУ на Курскую область, сбив семь ракет и столько же беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Глава области напомнил жителям, что находить и трогать обломки опасно. О любых подобных находках следует сразу сообщать по телефону 112.

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Пожар на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА ликвидирован

Ранее в США составили карту России с 200 военными объектами в зоне поражения ATACMS. Следующими целями украинской армии для ударов американскими дальнобойными ракетами по территории РФ могут стать четыре военных аэродрома в Ростовской области.

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flickr / Armed Forces of Ukraine Military Army Telegram News

Артём Гапоненко
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