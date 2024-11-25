Пожар на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА ликвидирован
Пожар на промышленном предприятии в Калужской области, начавшийся после атаки украинского беспилотника, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По словам чиновника, предварительно, пострадавших нет.
«Всего за ночь силами ПВО было уничтожено 8 БПЛА», — написал Шапша в телеграм-канале, поблагодарив оперативные и спасательные службы за проделанную работу.
Напомним, пожар на промышленном предприятии под Калугой возник в результате удара БПЛА в ночь на 25 ноября. Тогда сообщалось о трёх сбитых беспилотниках.
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Telegram / МЧС Калужской области