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Регион
25 ноября, 03:41

Пожар на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА ликвидирован

Пожар на промышленном предприятии в Калужской области, начавшийся после атаки украинского беспилотника, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам чиновника, предварительно, пострадавших нет.

«Всего за ночь силами ПВО было уничтожено 8 БПЛА», — написал Шапша в телеграм-канале, поблагодарив оперативные и спасательные службы за проделанную работу.

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Напомним, пожар на промышленном предприятии под Калугой возник в результате удара БПЛА в ночь на 25 ноября. Тогда сообщалось о трёх сбитых беспилотниках.

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Telegram / МЧС Калужской области

Артур Лапсаков
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