Пожар на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА ликвидирован

Пожар на промышленном предприятии в Калужской области, начавшийся после атаки украинского беспилотника, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам чиновника, предварительно, пострадавших нет.

«Всего за ночь силами ПВО было уничтожено 8 БПЛА», — написал Шапша в телеграм-канале, поблагодарив оперативные и спасательные службы за проделанную работу.