Промышленное предприятие загорелось под Калугой после падения обломков БПЛА

Обломки сбитых дронов ВСУ спровоцировали возгорание на территории промышленного предприятия под Калугой. О последствиях ночной атаки в соцсетях написал глава региона Владислав Шапша.

По словам губернатора, ударить по территории области пытались три беспилотника. Силы ПВО засекли нарушителей воздушного пространства и не позволили операторам БПЛА осуществить задуманное.