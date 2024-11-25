Промышленное предприятие загорелось под Калугой после падения обломков БПЛА
Обломки сбитых дронов ВСУ спровоцировали возгорание на территории промышленного предприятия под Калугой. О последствиях ночной атаки в соцсетях написал глава региона Владислав Шапша.
По словам губернатора, ударить по территории области пытались три беспилотника. Силы ПВО засекли нарушителей воздушного пространства и не позволили операторам БПЛА осуществить задуманное.
«На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа», — отметил Шапша.
Новые беспилотники противника на свой счёт записали и расчёты ПВО в Брянской и Белгородской областях. К счастью, в результате атак никто не пострадал. Зафиксированы лишь повреждения кровли частного дома и веранды.
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