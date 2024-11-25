«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 23:24

Промышленное предприятие загорелось под Калугой после падения обломков БПЛА

Обломки сбитых дронов ВСУ спровоцировали возгорание на территории промышленного предприятия под Калугой. О последствиях ночной атаки в соцсетях написал глава региона Владислав Шапша.

По словам губернатора, ударить по территории области пытались три беспилотника. Силы ПВО засекли нарушителей воздушного пространства и не позволили операторам БПЛА осуществить задуманное.

«На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа», — отметил Шапша.

За ночь силы ПВО сбили 34 беспилотника над четырьмя российскими регионами
За ночь силы ПВО сбили 34 беспилотника над четырьмя российскими регионами

Новые беспилотники противника на свой счёт записали и расчёты ПВО в Брянской и Белгородской областях. К счастью, в результате атак никто не пострадал. Зафиксированы лишь повреждения кровли частного дома и веранды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar