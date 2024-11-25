ВСУ потеряли шесть беспилотников над Брянской областью
Богомаз сообщил об уничтожении шести дронов ВСУ над Брянской областью
Дежурные силы противовоздушной обороны засекли и поразили в небе над Брянской областью шесть украинских беспилотников в ночь на 25 ноября. Подробностями атаки поделился губернатор региона Александр Богомаз.
По словам чиновника, ВСУ пытались нанести удар с помощью дронов самолётного типа. Их обломки не спровоцировали разрушений на земле, пострадавшие среди гражданских отсутствуют.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил зенитчиков чиновник.
Комплексы ПВО несколькими часами ранее «заговорили» и на территории Белгородской области, которую ВСУ тоже пытались атаковать беспилотниками. Ни один из дронов не достиг цели, но обломки повредили некоторые постройки.
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