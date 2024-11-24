Обломки сбитого над Белгородом беспилотника пробили кровлю веранды частного дома
Над Белгородом и Белгородским районом средствами ПВО были уничтожены несколько украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале, пострадавших нет.
Однако в результате падения обломков один из частных домов в Белгороде получил повреждения — пробита кровля веранды. В посёлке Северный также зафиксированы повреждения крыши частного дома.
На данный момент ведётся уточнение последствий инцидентов. Губернатор отметил, что осмотр пострадавших территорий и обход домов будут проведены в светлое время суток.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ принимают меры по снижению угрозы атак украинских беспилотников. По его словам, армия использует эшелонированные системы противовоздушной обороны. Однако ни одна система не может обеспечить стопроцентную безопасность.
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