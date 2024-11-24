Обломки сбитого над Белгородом беспилотника пробили кровлю веранды частного дома

Над Белгородом и Белгородским районом средствами ПВО были уничтожены несколько украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале, пострадавших нет.

Однако в результате падения обломков один из частных домов в Белгороде получил повреждения — пробита кровля веранды. В посёлке Северный также зафиксированы повреждения крыши частного дома.

На данный момент ведётся уточнение последствий инцидентов. Губернатор отметил, что осмотр пострадавших территорий и обход домов будут проведены в светлое время суток.