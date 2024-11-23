«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 04:55

ВСУ направили в Курскую область спецподразделение БПЛА для борьбы с «Ахматом»

В Курскую область прибыло специальное подразделение БПЛА ВСУ, задача которого — уничтожение и создание препятствий для действий спецназа «Ахмат». Об этом сообщил РИА «Новости» командир бронегруппы с позывным Сальза из сводной артиллерийской группы «Пресса».

По словам собеседника, элитное подразделение было отправлено примерно две недели назад. Его основная цель — вывести из строя силы «Ахмат», прежде всего бронегруппы и артиллерийские подразделения. Сальза отметил, что это подразделение действует в регионе наряду с батальоном «Птицы Мадьяра», но его основная задача заключается в затруднении действий противника.

Командир добавил, что группе «беспилотчиков» ставилась цель уничтожить вражеские силы в течение недели. Но несмотря на усилия противника, по его словам, «Ахмат» продолжает успешно выполнять поставленные задачи.

«Орешник» способен достать штаб-квартиру НАТО на глубине 100 метров, наши штурмовики берут «Цитадель» ВСУ в Часовом Яре, 23 ноября
«Орешник» способен достать штаб-квартиру НАТО на глубине 100 метров, наши штурмовики берут «Цитадель» ВСУ в Часовом Яре, 23 ноября

Ранее Минобороны РФ сообщили, что суточные потери ВСУ в Курской области составляют более 150 человек. Также ликвидированы четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномёта. Также группировка «Север» добилась успеха против украинских боевиков в 9 населённых пунктах Курского приграничья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar