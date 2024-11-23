В Курскую область прибыло специальное подразделение БПЛА ВСУ, задача которого — уничтожение и создание препятствий для действий спецназа «Ахмат». Об этом сообщил РИА «Новости» командир бронегруппы с позывным Сальза из сводной артиллерийской группы «Пресса».

По словам собеседника, элитное подразделение было отправлено примерно две недели назад. Его основная цель — вывести из строя силы «Ахмат», прежде всего бронегруппы и артиллерийские подразделения. Сальза отметил, что это подразделение действует в регионе наряду с батальоном «Птицы Мадьяра», но его основная задача заключается в затруднении действий противника.