ВСУ направили в Курскую область спецподразделение БПЛА для борьбы с «Ахматом»
В Курскую область прибыло специальное подразделение БПЛА ВСУ, задача которого — уничтожение и создание препятствий для действий спецназа «Ахмат». Об этом сообщил РИА «Новости» командир бронегруппы с позывным Сальза из сводной артиллерийской группы «Пресса».
По словам собеседника, элитное подразделение было отправлено примерно две недели назад. Его основная цель — вывести из строя силы «Ахмат», прежде всего бронегруппы и артиллерийские подразделения. Сальза отметил, что это подразделение действует в регионе наряду с батальоном «Птицы Мадьяра», но его основная задача заключается в затруднении действий противника.
Командир добавил, что группе «беспилотчиков» ставилась цель уничтожить вражеские силы в течение недели. Но несмотря на усилия противника, по его словам, «Ахмат» продолжает успешно выполнять поставленные задачи.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что суточные потери ВСУ в Курской области составляют более 150 человек. Также ликвидированы четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномёта. Также группировка «Север» добилась успеха против украинских боевиков в 9 населённых пунктах Курского приграничья.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta