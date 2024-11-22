Группировка «Север» добилась успеха против украинских бригад в девяти населённых пунктах Курского приграничья, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, подразделения группировки нанесли удары по формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад, 5-й и 17-й танковых бригад, 82-й десантно-штурмовой бригаде, 36-й бригаде морской пехоты, а также 112-й, 117-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ. Это произошло в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.

Также отмечается, что российские войска продолжают наносить удары по формированиям ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили силы и технику противника в 16 населённых пунктах Курской области и пяти населённых пунктах Сумской области Украины.