«Орешник» (ракета)
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Регион
22 ноября, 11:22

В группировке «Север» заявили, что российское оружие не хуже аналогов стран НАТО

Представители группировки «Север» сообщили министру оборону Андрею Белоусову, что российское оружие, используемое в зоне специальной военной операции, по своим характеристикам не уступает аналогам стран НАТО, а некоторые образцы даже превосходят их.

На видео, которое распространила в пятницу пресс-служба военного ведомства, упоминался украинский беспилотник «Валькирия» (АСУ-1), по сравнению с которым многие российские аналоги, такие как «Суперкам» и ZALA, обладают лучшими техническими характеристиками. Один из представителей группировки отметил, что эти устройства превышают возможности «Валькирии» по всем параметрам.

Министру также продемонстрировали штурмовые винтовки стран НАТО, которые имеют схожие характеристики с российской снайперской винтовкой СВЧ. В ходе доклада было отмечено, что иностранный гранатомет тяжелее российского на 6,5 килограмма и имеет прицельную дальность на 200 метров меньше.

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Напомним, что по сведениям Белоусова, ВСУ лишились лучших частей в зоне ответственности российской группировки «Север». Глава Минобороны проинспектировал штаб, провёл совещание и заслушал доклады командиров. В частности, командующий группировкой, генерал-полковник Александр Лапин проинформировал чиновника о ходе выполнения боевых задач и особенностях применения авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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