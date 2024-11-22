Представители группировки «Север» сообщили министру оборону Андрею Белоусову, что российское оружие, используемое в зоне специальной военной операции, по своим характеристикам не уступает аналогам стран НАТО, а некоторые образцы даже превосходят их.

На видео, которое распространила в пятницу пресс-служба военного ведомства, упоминался украинский беспилотник «Валькирия» (АСУ-1), по сравнению с которым многие российские аналоги, такие как «Суперкам» и ZALA, обладают лучшими техническими характеристиками. Один из представителей группировки отметил, что эти устройства превышают возможности «Валькирии» по всем параметрам.

Министру также продемонстрировали штурмовые винтовки стран НАТО, которые имеют схожие характеристики с российской снайперской винтовкой СВЧ. В ходе доклада было отмечено, что иностранный гранатомет тяжелее российского на 6,5 килограмма и имеет прицельную дальность на 200 метров меньше.